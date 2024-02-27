-

Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Biga ilçesinde saat 16.09’da yerin 7 metre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale merkez ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Lapseki ilçesinde de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkanda bulunanların deprem anında panikle dışarı çıktığı anlar kameraya yansıdı.

27 Şub 2024 - 19:14 İHA Çanakkale- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi Resmi İlandır mask
VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı mask
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öğretmenin karşısında oynayıp TikTok videosu çektiler mask
Öğretmenin karşısında oynayıp TikTok videosu çektiler
Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı’nda ölenleri andı mask
Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı’nda ölenleri andı
Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız" mask
Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız"
Kahramanmaraşlı balıkçı tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti mask
Kahramanmaraşlı balıkçı tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti
Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi mask
Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL