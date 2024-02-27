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Öğretmenin karşısında oynayıp TikTok videosu çektiler

İzmir’in Konak ilçesinde, derste öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan öğrenciler tepki çekti.

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Konak ilçesi Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin derste çektiği görüntüler pes dedirtti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek Tik Tok için video çekti. Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri daha sonra da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili, iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

27 Şub 2024 - 18:27 İHA İzmir- Asayiş

Mahreç  İha

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