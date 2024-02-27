-

Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı’nda ölenleri andı

Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler, ABD’nin başkenti Washington D.C’de Azerbaycanlılar tarafından anıldı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Ermenilerin 26 Şubat 1992’de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler ABD’nin başkenti Washington D.C’de anıldı. Washington D.C’de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve katliamın uluslararası alanda tanınmasını talep etmek için bir araya gelen Azerbaycanlılar, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu. Hocalı’da yaşanan trajedinin dünya çapında bir insanlık suçu olarak kabul edilmesini isteyen grup, barış ve adalet çağrısında bulundu.

İsmini vermek istemeyen Azerbaycan Cemiyeti üyesi, "Bugün Hocalı Katliamı’nın 32. yıl dönümü. Azerbaycanlılar olarak Ermenistan Elçiliği karşısında protesto için toplandık. Hocalı Katliamı tarihimizin en kanlı sayfalarından biridir. Ermenistan, Azerbaycan’ın özgür olarak arazi bütünlüğünü bertaraf etmiştir. Ermeniler yine de yaptıkları feci katliamlara karşı bedel ödemelidirler" ifadelerini kullandı.

Zaur Bayramli ise, "Bugün Azerbaycanlılar olarak burada bulunma nedenimiz insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olan Hocalı soykırımının 32. yıl dönümünde Hocalı şehitlerini hatırlamak ve bu soykırımı yapan Ermenistan devletini protesto etmektir. Ermeniler, 1992 senesinde kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden Azerbaycan Türklerini katlettiler. Bunlar kelimelerle ifade edilecek bir acı değil. Biz bugün bunu protesto etmek için toplandık. Aynı zamanda Hocalı Katliamı’nın soykırım olarak dünya ülkeleri tarafından tanınmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

27 Şub 2024 - 17:53 İHA - Yaşam

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi Resmi İlandır mask
VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı mask
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öğretmenin karşısında oynayıp TikTok videosu çektiler mask
Öğretmenin karşısında oynayıp TikTok videosu çektiler
Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı’nda ölenleri andı mask
Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı’nda ölenleri andı
Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız" mask
Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız"
Kahramanmaraşlı balıkçı tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti mask
Kahramanmaraşlı balıkçı tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti
Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi mask
Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL