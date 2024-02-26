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Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız"

Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız"

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Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız"

# bakan, Kahramanmaraş, Çevre, Mehmet Özhaseki, Pazarcık, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti Pazarcık İlçe Seçim Ofisi

26 Şub 2024 - 23:28 AA Kahramanmaraş- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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