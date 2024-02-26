Gazze’de can kaybı 29 bin 782’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 143 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede insani kriz tehlikeli seviyelerde seyrederken, İsrail güçleri hayata tutunmaya çalışan Filistinlilere bomba yağdırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 782’ye, yaralananların sayısının ise 70 bin 43’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 164 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.