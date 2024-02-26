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Türkiye’nin en güzel güvercinleri Karkamış’ta görücüye çıktı

5. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yapıldı. Türkiye’nin en güzel güvercinlerinin görücüye çıktığı yarışmada yüzlerce güvercin en güzel seçilmek için yarıştı.

Türkiye’nin en güzel güvercinleri Karkamış’ta görücüye çıktı
Türkiye’nin en güzel güvercinleri Karkamış’ta görücüye çıktı
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5. Türkiye Filo Güvercin Güzellik Yarışması, 81 ilden katılımla Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yapıldı. Türkiye’nin en güzel güvercinleri Karkamış’ta ilk kez görücüye çıktı. Yarışmaya, binlerce vatandaş özenle beslediği güvercinlerle katılım sağladı. Yarışmada, 15 farklı kategori ve özellikteki yüzlerce güvercin en güzel seçilmek için yarıştı.

Dereceye giren güvercin sahipleri kupa ve altın ile ödüllendirildi

Yarışmada jüri tarafından yapılan çeşitli değerlendirmeler sonucunda 1., 2. ve 3. seçilen güvercinlerin sahipleri kupa ve altın ile ödüllendirilirken 4. ve 5. seçilen güvercinlerin sahiplerine ise plaket takdim edildi.

Yarışmada görücüye çıkan güvercinlerin renkli görüntüler oluşturması ise dikkat çekti.

26 Şub 2024 - 13:01 İHA Gaziantep- Çevre

Mahreç  İha

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