Fotokapanlara yansıyan yaban hayvanlarının eşsiz uyumu

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Bu çerçevede fotokapanlara yansıyan geyik, tilki, ceylan, vaşak ve ayı ailesinin görüntüleri yaban hayatının güzelliklerini bir kez daha gösterdi.