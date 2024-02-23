-

Eski kız arkadaşının evinin önüne benzin döküp yaktı: O anlar kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yeniden bir araya gelme isteğini reddeden eski sevgilisinin evinin önüne benzin dökerek yaktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şahsın evin önünü ateşe verdiği ve birden büyüyen alevlerin arasından koşarak çıktığı görüldü.

ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, dün saat 06.50 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.U. isimli şahıs eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istedi. S.K ise B.U.’nun isteğini reddetti. Duruma sinirlenen B.U., gece saatlerinde S.K.’nin evinin önüne geldi. B.U., yanında getirdiği benzini merdivenin önüne dökerek ateşe verdi. B.U. aniden büyüyen alevlerin arasından koşarak uzaklaştı. Yangını fark eden vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis B.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, B.U’nun benzin dökerek evin önünü ateşe verdiği ve alevlerin birden büyüdüğü görülüyor. B.U’nun aniden büyüyen alevlerin arasında kaldığı ve koşarak uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

23 Şub 2024 - 21:50 İHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ Resmi İlandır mask
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ
MAL ALIMI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MAL ALIMI İHALE İLANI
Eski kız arkadaşının evinin önüne benzin döküp yaktı: O anlar kamerada mask
Eski kız arkadaşının evinin önüne benzin döküp yaktı: O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’yi bölücü örgütün güdümündeki DEM’in oyuncağı haline dönüştürenler utansın" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’yi bölücü örgütün güdümündeki DEM’in oyuncağı haline dönüştürenler utansın"
Bursa’da 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu mask
Bursa’da 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Tarlada çalışan babaya ’dron’ şakası gülme krizine soktu mask
Tarlada çalışan babaya ’dron’ şakası gülme krizine soktu
Beytüşşebap’ta besicilerin zorlu kış mesaisi sürüyor mask
Beytüşşebap’ta besicilerin zorlu kış mesaisi sürüyor
Bitlis’te kar yağışı: 33 yol ulaşıma kapandı mask
Bitlis’te kar yağışı: 33 yol ulaşıma kapandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL