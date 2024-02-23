Eski kız arkadaşının evinin önüne benzin döküp yaktı: O anlar kamerada

Olay, dün saat 06.50 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.U. isimli şahıs eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istedi. S.K ise B.U.’nun isteğini reddetti. Duruma sinirlenen B.U., gece saatlerinde S.K.’nin evinin önüne geldi. B.U., yanında getirdiği benzini merdivenin önüne dökerek ateşe verdi. B.U. aniden büyüyen alevlerin arasından koşarak uzaklaştı. Yangını fark eden vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis B.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, B.U’nun benzin dökerek evin önünü ateşe verdiği ve alevlerin birden büyüdüğü görülüyor. B.U’nun aniden büyüyen alevlerin arasında kaldığı ve koşarak uzaklaştığı anlar da yer alıyor.