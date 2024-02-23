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Bursa’da 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

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AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu. Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olan ve kısa süren sarsıntı, vatandaşların panik yaşamasının önüne geçti.

23 Şub 2024 - 15:54 İHA Bursa- Asayiş

Mahreç  İha

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