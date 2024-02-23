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Bitlis’te kar yağışı: 33 yol ulaşıma kapandı

Bitlis’te yaklaşık 20 gün sonra kar yağışı etkili olurken il genelinde ise 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis’te kar yağışı: 33 yol ulaşıma kapandı
Bitlis’te kar yağışı: 33 yol ulaşıma kapandı
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Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis’te kar yağışı etkili olurken, yaşamı olumsuz etkileyen kar kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 33 köy yolunu açmak için il özel idaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü köy yollarında, karayolları ve belediye ekipleri ise ana ve ara yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, kar yağışının bugün öğlen saatlerine kadar devam edeceği ve önümüzdeki bir hafta ise havanın parçalı bulutlu ve güneşli geçeceği belirtildi.

# kar, Bitlis

23 Şub 2024 - 10:32 İHA Bitlis- Çevre

Mahreç  İha

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