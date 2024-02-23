Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testi başarıyla tamamlandı

Bayraktar AKINCI, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testte ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi Entegrasyonu başarıyla yapıldı.

ASELFLIR-500’ün bugün yapılan testte Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilmesi ile Türk savunma sanayi önemli bir eşiği daha geçti. Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etti. Böylece Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdiği ilk uçuş ve atış testinde muharebe sahasındaki etkisini gözler önüne serdi. Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.