-

Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu

Hatay’da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu.

ABONE OL Google News Sayfamız

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kontte meydana geldi. Konteyner kentte çıkan yangın kısa sürede 3 konteyneri etkisi altına aldı. Alevlerin sardığı konteynerlere vatandaşlar ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 konteyner zarar görürken, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Konteynerleri alevlerin sardığı anlar ve vatandaşların alevlere müdahlesi kameraya yansıdı. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

22 Şub 2024 - 15:55 İHA Hatay- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ Resmi İlandır mask
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ
MAL ALIMI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MAL ALIMI İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu mask
Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu
10 yıldır topladığı taşları çuvalla müzeye götürdü mask
10 yıldır topladığı taşları çuvalla müzeye götürdü
İşte Türkiye’nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri mask
İşte Türkiye’nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri
Yargıtay’dan boşanma davalarında emsal karar: “Alo” demek boşanma sebebi sayıldı mask
Yargıtay’dan boşanma davalarında emsal karar: “Alo” demek boşanma sebebi sayıldı
Galata Kulesi’nde nefes kesen restorasyon: 63 metre yükseklikte bulunan alem takıldı mask
Galata Kulesi’nde nefes kesen restorasyon: 63 metre yükseklikte bulunan alem takıldı
“KAAN Gök Vatan’ı ile buluştu” mask
“KAAN Gök Vatan’ı ile buluştu”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL