Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kontte meydana geldi. Konteyner kentte çıkan yangın kısa sürede 3 konteyneri etkisi altına aldı. Alevlerin sardığı konteynerlere vatandaşlar ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 konteyner zarar görürken, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Konteynerleri alevlerin sardığı anlar ve vatandaşların alevlere müdahlesi kameraya yansıdı. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.