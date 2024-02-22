10 yıldır topladığı taşları çuvalla müzeye götürdü

Yazıhan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mesut Güler küçük yaşlarda gökbilimine olan ilgisi nedeniyle kırsal bölgelerden topladığı onlarca taşa evinde gözü gibi bakıyor. Taşla hikayesinin gök taşlarına olan ilgisiyle başladığını belirten Güler, incelemesinin düşündüğü bazı taşları ise kent merkezinde bulunan müzeye getirerek yetkilere teslim etti.

“Taşların değerli olduğunu düşünüyorum”

Gökbilimine olan merakının taşlara yönelttiğini kaydeden Mesut Güler, ”Gökbilimine olan ilgilim ve alakamdan dolayı küçük yaşlardan beri kırsal alanlarda araştırmalar yaptım. Yaptığım araştırmalarda çok fazla taş topladım bu taşların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bazı taşların üzerlerinde yazı ve değişik semboller mevcut. Bugün de bu taşları müzeye getirerek teslim ettim. Taşların yetkili isimler tarafından incelenmesini istiyorum” diye konuştu