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İşte Türkiye’nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uçakların ilk uçuş görüntülerini paylaştı.

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Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çelik kanatları HÜRKUŞ, TB2, AKSUNGUR, AKINCI, KIZILELMA, HÜRJET, TB3, ANKA-3 ve KAAN’ın gök vatanla buluştuğu ilk dakikaların görüntüsünü paylaştı. Görgün paylaşımında ise “Gökyüzüne bir kere daha bak” ifadelerini kullandı.

22 Şub 2024 - 10:08 İHA Ankara- Güncel

Mahreç  İha

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