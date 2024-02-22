İşte Türkiye’nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çelik kanatları HÜRKUŞ, TB2, AKSUNGUR, AKINCI, KIZILELMA, HÜRJET, TB3, ANKA-3 ve KAAN’ın gök vatanla buluştuğu ilk dakikaların görüntüsünü paylaştı. Görgün paylaşımında ise “Gökyüzüne bir kere daha bak” ifadelerini kullandı.