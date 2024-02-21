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Darende sanayi sitesinde korkutan yangın

Darende sanayi sitesinde çıkan yangında 7 iş yerinin çatısı hasar gördü.

Darende sanayi sitesinde korkutan yangın
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Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 7 iş yerinin çatısını sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edild6i. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 iş yerinde hasar meydana geldi.

# Darende, Balaban, yangın

21 Şub 2024 - 10:36 İHA Malatya- Güncel

Mahreç  İha

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