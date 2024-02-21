Darende sanayi sitesinde korkutan yangın

Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 7 iş yerinin çatısını sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edild6i. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 iş yerinde hasar meydana geldi.