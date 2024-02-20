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Arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler

Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Suriye sınırına yakın Sarıbük Mahallesi kırsalında arazide hor...

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suriye sınırına yakın Sarıbük Mahallesi kırsalında arazide hortum meydana geldi.

Yakındaki bir vatandaş, hortumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bir süre sonra Suriye'ye doğru yönelen hortum nedeniyle bazı zeytin bahçelerinde hasar oluştu.

# Altınözü, Hatay, hortum

20 Şub 2024 - 22:20 AA Hatay- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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