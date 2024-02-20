Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
20 Şub 2024 - 22:14 AA Bursa- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
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Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
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