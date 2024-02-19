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Diyarbakır’da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan yaklaşık yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı.

Diyarbakır’da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı
Diyarbakır’da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı
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Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismail Paşa 3. Sokak’ta bulunan Ofis Kütüphanesinin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yıkım kararı alındı. Kütüphane içindeki kitap ve malzemeler taşındıktan sonra bugün kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımı yapan SMC Firması saha sorumlusu Hivzullah Yetüt, depremin ilk gününden itibaren kentte yıkımların yüzde 60’ını yaptıklarını, bugün de yaklaşık yarım asırlık kütüphanenin yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öte yandan, kentte 5 bin 494 ağır hasarlı yapıdan 4 bin 193’ünün yıkımı yapıldığı öğrenildi.

Diyarbakır’da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı
Diyarbakır’da yarım asırlık kütüphanenin yıkımı yapıldı

19 Şub 2024 - 15:58 İHA Diyarbakir- Çevre

Mahreç  İha

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