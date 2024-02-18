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Babası namaz kıldığı esnada gecekonduyu ateşe verdi

Derince’de bir gecekonduda babası namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk, sünger yatağı ateşe verdi. Alevleri fark eden baba panikle çocuklarını dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.

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Yangın, saat 15.30 sıralarında Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Akbaba Sokak’taki bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu G.M. namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuğu sünger yatağı ateşe verdi. Alevleri fark eden G.M., namazı yarıda bırakıp diğer çocuklarını da alarak sokağa çıktı. Tekrar gecekonduya giren ve sünger yatağı söndürmeye çalışan G.M., başarılı olamayınca komşulardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan, G.M. ve çocuklarını sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

18 Şub 2024 - 23:21 İHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  İha

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