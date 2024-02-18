Soçi açıklarında zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti
Rusya’nın Soçi şehri açıklarında ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesindeki 3 denizci, ambardaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Balıkçıların cenazeleri, Ünye Limanı’na getirildi.
Edinilen bilgiye göre, 2023 yılı Aralık ayında Ünye Limanı’ndan ayrılan ’Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarına gitti. Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 5 mürettebat, yem olarak depolanan hamsilerin bulunduğu teknenin ambar kısmında temizlik için çalıştıkları esnada metan gazından zehirlendi.
3 Türk balıkçı hayatını kaybetti
Balıkçılardan Caner Gürkan (50), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) hayatını kaybederken, 2 balıkçı ise yardımcı bot ile Rusya Soçi limanına intikal ettirilerek, hastanede tedavi altına alındı. Ölen balıkçıların cenazeleri, Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi ve 18 mürettebatı ile birlikte bugün Ünye Limanı’na yanaştı.
Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayda hayatını kaybeden Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın otopsinin ardından memleketleri Samsun’un Terme ilçesine gönderileceği öğrenildi. Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan’ın ise otopsinin ardından cenazesi için İstanbul’a gönderileceği ve kılınacak namazın ardından İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise devam ediyor.
Öte yandan,
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
KİRALIK DAİRE
ŞAHİN TEPESİNDE AYNI APARTMANDA KİRALIK UYGUN FİYATLI 2 ADET DAİREİMRAN ZEDELİ̇
SATILIK ÜÇ KATLI EV
SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...OĞUZ ŞAHİ̇N
DEVREN SATILIK GÜZELLİK SALONU
Halit Solak / SATILIK ARSA
Kızılcaoba Mahallesi Dulkadiroglu Caddesi Cadde Üzeri, Orman İşletme Yakını, Ticari Alan 268 / 82.parsel 384 metrekare Fiyatı 4.800.000 TLHALİT SOLAK...0536 525 99 22.