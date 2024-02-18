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Soçi açıklarında zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

Rusya’nın Soçi şehri açıklarında ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesindeki 3 denizci, ambardaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Balıkçıların cenazeleri, Ünye Limanı’na getirildi.

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Edinilen bilgiye göre, 2023 yılı Aralık ayında Ünye Limanı’ndan ayrılan ’Eminoğulları 4’ isimli balıkçı teknesi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya’nın Soçi açıklarına gitti. Sarıyer-Rumeli Feneri’ne bağlı Eminoğulları 4 balıkçı teknesindeki 5 mürettebat, yem olarak depolanan hamsilerin bulunduğu teknenin ambar kısmında temizlik için çalıştıkları esnada metan gazından zehirlendi.

3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

Balıkçılardan Caner Gürkan (50), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) hayatını kaybederken, 2 balıkçı ise yardımcı bot ile Rusya Soçi limanına intikal ettirilerek, hastanede tedavi altına alındı. Ölen balıkçıların cenazeleri, Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi ve 18 mürettebatı ile birlikte bugün Ünye Limanı’na yanaştı.

Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın otopsinin ardından memleketleri Samsun’un Terme ilçesine gönderileceği öğrenildi. Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan’ın ise otopsinin ardından cenazesi için İstanbul’a gönderileceği ve kılınacak namazın ardından İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise devam ediyor.

Öte yandan,

18 Şub 2024 - 21:00 İHA Ordu- Asayiş

Mahreç  İha

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