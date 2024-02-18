-

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürülüp, kendini vurdu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde karakol önünde cinnet getiren şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendini vurdu. Ağır yaralı koca hastaneye kaldırıldı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi’ndeki Sarayönü Karakolu önünde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında olan Kanan Şamlıoğlu (32) ile 3 çocuk annesi eşi Nihal Şamlıoğlu (27) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında cinnet getiren koca, yanındaki silahla eşini vurduktan sonra silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan polisler, 112 Acil Servis Merkezini arayarak ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihal Şamlıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Kenan Şamlıoğlu ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeninin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağı öğrenildi.

18 Şub 2024 - 17:20 İHA Şanliurfa- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ Resmi İlandır mask
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ
MAL ALIMI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MAL ALIMI İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürülüp, kendini vurdu mask
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürülüp, kendini vurdu
Sığırcıkların gökyüzündeki dansı görüntülendi mask
Sığırcıkların gökyüzündeki dansı görüntülendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi mask
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik kamerada mask
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik kamerada
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı mask
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı mask
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL