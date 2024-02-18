Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürülüp, kendini vurdu
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde karakol önünde cinnet getiren şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendini vurdu. Ağır yaralı koca hastaneye kaldırıldı.
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi’ndeki Sarayönü Karakolu önünde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında olan Kanan Şamlıoğlu (32) ile 3 çocuk annesi eşi Nihal Şamlıoğlu (27) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında cinnet getiren koca, yanındaki silahla eşini vurduktan sonra silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan polisler, 112 Acil Servis Merkezini arayarak ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihal Şamlıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Kenan Şamlıoğlu ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeninin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağı öğrenildi.
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