Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmatların ele geçirildiğini duyurdu.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
MSB, teröristlerin etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonların devam ederken, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 30 adet el bombası, 2 adet flasbang, 1 adet hücum yeleği, 2 adet el bombası taşıma çantası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantasının ele geçirildiği açıkladı.
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