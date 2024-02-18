-

13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik kamerada

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 13 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

18 Şub 2024 - 11:59 İHA Hatay- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ Resmi İlandır mask
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ
MAL ALIMI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MAL ALIMI İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik kamerada mask
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik kamerada
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı mask
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı mask
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı
Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada mask
Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada
Batan gemide kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Batan gemide kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Çakmak gazıyla şaka yapan genç, arkadaşının kafasını yaktı mask
Çakmak gazıyla şaka yapan genç, arkadaşının kafasını yaktı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL