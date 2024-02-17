Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada
İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Selim D. yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı.
Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir’in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya ait görüntüler, otobüsün içindeki kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza anında yolcuların çığlıkları çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.
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