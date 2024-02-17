-

Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada

İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Selim D. yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir’in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya ait görüntüler, otobüsün içindeki kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza anında yolcuların çığlıkları çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

17 Şub 2024 - 20:36 İHA Bursa- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ Resmi İlandır mask
ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ
MAL ALIMI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MAL ALIMI İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı mask
Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı
Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada mask
Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada
Batan gemide kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Batan gemide kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Çakmak gazıyla şaka yapan genç, arkadaşının kafasını yaktı mask
Çakmak gazıyla şaka yapan genç, arkadaşının kafasını yaktı
Uzmanı uyardı: Sosyal medyadan hakaret edenlere para cezası mask
Uzmanı uyardı: Sosyal medyadan hakaret edenlere para cezası
Pendik’te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı mask
Pendik’te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL