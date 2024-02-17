Batan gemide kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinde bulunan 6 mürettebattan birinin cansız bedenine Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar ulaştı.
Marmara Denizi İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar 51 metre derinlikteki gemiye ulaştı. 705 personelin havadan, denizden ve karadan devam ettiği çalışmalarda batan gemiden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Balıkesir’in Marmara adasından yüklediği bin 250 ton mermer tozu ile Gemlik limanına doğru seyrederken Karacabey Boğazı Kurşunlu Mahallesi’nin 3-4 deniz mili açığında fırtınaya dayanamayıp batan Batuhan A isimli geminin kayıp mürettebatı halen bulunamadı. Geminin batışının 3.gününde Marmara Denizinin 51 metre derinliğinde yeri tespit edilse de kayıp mürettebata ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Dün akşam saatlerinde dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar deniz dibindeki akıntı ve fırtına sebebiyle geminin bulunduğu bölgeye ulaşamamıştı. Bugün saat 14.00 sıralarında ise dalgıçlar özel bir cihazla denizin dibine indi. Ayrıca deniz üzerindeki çalışmalar uçak kokpitinden görüntülendi.
Kaybolan 5 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybeden mürettebatın cesedi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılacak.
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