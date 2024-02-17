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Pendik’te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Pendik’te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Pendik’te gece saatlerinde kaymakamlık lojmanının önünde silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Şub 2024 - 09:18 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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