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Kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor

 Kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor 

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 Kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor 

# Heyelan, Erzincan, Maden ocağı, İliç, kayıp işçiler

16 Şub 2024 - 21:26 AA Erzincan- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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