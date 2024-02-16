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Halk otobüs şoförü tek teker sürdü

Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Halk otobüs şoförü tek teker sürdü
Halk otobüs şoförü tek teker sürdü
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti. O anları gören vatandaşlar otobüsün nasıl hareket ettiğini idrak edemezken, bazıları ise o anları kayda aldı.

16 Şub 2024 - 13:53 İHA Bursa- Asayiş

Mahreç  İha

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