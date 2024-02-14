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Antalya’daki selde korkutan görüntü

Antalya’da önceki gün gece başlayan ve bir kişinin hayatını kaybettiği sel öncesinde düşen yıldırım cep telefonuyla kaydedildi. Park halindeki iş makinelerinin arasına düşen yıldırım sırasına şans eseri kimse yaralanmadı.

Antalya’daki selde korkutan görüntü
Antalya’daki selde korkutan görüntü
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Antalya’daki selde korkutan görüntü

Kepez ilçesinde 24 saatte metrekareye 372 kilogram, Muratpaşa ilçesinde 270 kilogram,Döşemealtı ilçesinde 69 kilogram yağış düşen ve alt geçitte 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Antalya’da yaralar sarılmaya başlandı. Valilik koordinasyonunda çok sayıda ekip, alt geçit ve evlerdeki suları tahliye için büyük çaba sarf ederken afete dair yeni görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Önceki gün sağanak yağmur sırasında merkez Kepez ilçesinde düşen yıldırım bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve park halindeki iş makinelerinin bulunduğu alana düşen yıldırım sonucunda şans eseri kimse yaralanmadı.

Antalya’daki selde korkutan görüntü

14 Şub 2024 - 16:35 İHA Antalya- Çevre

Mahreç  İha

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