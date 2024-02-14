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Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı araç kamerasında

Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı araç kamerasında

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Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı araç kamerasında

# toprak kayması, Erzincan, Araç kamerası, Altın madeni

14 Şub 2024 - 16:18 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı araç kamerasında
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