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Boya yüklü kamyon devrildi, yol maviye boyandı

Ankara’da boya yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda yol maviye boyandı.

Boya yüklü kamyon devrildi, yol maviye boyandı
Boya yüklü kamyon devrildi, yol maviye boyandı
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Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ayaş yolu istikametinden seyir halinde olan 07 FJ 694 plakalı boya yüklü kamyon, 06 SGG 39 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle boya yüklü kamyon devrildi. Devrilen kamyonun içerisindeki boya ise yola saçıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

14 Şub 2024 - 12:59 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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