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Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı

Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı 

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Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı 

# altın madeni, toprak kayması, Çöpler köyü

13 Şub 2024 - 18:27 AA Erzincan- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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