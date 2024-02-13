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Şehit Uzman Çavuş için Adıyaman’da tören düzenlendi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nda yüksekten düşerek şehit olan Jandarma Uzm. Çvş. Ahmet Tuğay(31), düzenlenen tören ile memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine uğurlandı.

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Adıyaman İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nın toplantı salonunun dış cephesinde aydınlatma yaparken, merdivenden düşen Jandarma Uzm. Çvş. Ahmet Tuğay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesi kaldırıldı. Burada 4 gün süren yaşam mücadelesini sonunda hayatını kaybederek şehit oldu.

Şehit Uzm. Çvş. Ahmet Tuğay için Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, askeri personel ve şehidin yakınları katıldı.

Nejla Tuğay ile evliliklerinden Ramazan(5), Eşref(3) isminde iki çocuğu olan Şehit Uzm. Çvş. Ahmet Tuğay’ın, Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılan yakınları göz yaşları döktü. Şehit töreninde yapılan duanın ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. 5 Yaşındaki oğlu Ramazan, Türk Bayrağı’na sarılı olan babasının naaşını el sallayarak ve öpücük atarak uğurladı. Şehidin 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetler emrine girdiği öğrenildi.

13 Şub 2024 - 16:50 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

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