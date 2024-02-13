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Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı: 16 yaralı

Irak’ta bir lunaparktaki dönen salıncağın yere çakılması sonucu meydana gelen kazada 14’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı.

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Irak’ın güneyindeki Vasıt kentindeki Hayaller Şehri adlı lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı. Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.

13 Şub 2024 - 12:02 İHA - Asayiş

Mahreç  İha

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