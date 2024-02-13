102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var

Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi’nde nüfus kayıtlarına göre 1922 yılında dünyaya gelen Hasan Yaşar, Konya’da eğitimini yarıda bırakarak İçeri Çumra Mahallesine geri döndü. Mahallede bir süre tarlada çalıştıktan sonra 1942 yılında 3 yıl vatani görevini yapan Hasan Yaşar, askerlik görevinin ardından dünya evine girdi. Yaşar, mahallede bulunduğu sırada muhtarlık ve belediye azalığı daha sonra ise parti içerisinde çeşitli görevlerde bulundu.

“Çalışmalarda İsmet Paşa ile görüştüm, Celal Bayar ile görüştüm”

Siyasi çalışmalar sırasında İsmet paşa ve Celal Bayar ile görüştüğünü anlatan Hasan Yaşar, “1922 yılında İçeri Çumra’da doğdum. İlkokulu okuduktan sonra ortaokulu birinci sınıfta bıraktım. Tarlada çalışmaya başlayınca ilk önce öküzlerle çalıştık, sonrasında at aldık daha sonra ise traktör aldık zamanla ilerlettik. Askerlik zamanı geldi 1942 yılında gittim. 1942 yılında da teskere aldım 3 yıl askerlik yaptım. Siyasete girdim, 1950 yılında muhtar azası oldum, belediye azası oldum, daha sonra ilçe teşkilatına girdim. Başkan vekili oldum partide de çalıştım o zamanlarda. Bu çalışmalarda İsmet paşa ile görüştüm, Celal Bayar ile görüştüm” dedi.

“3 yıl boyunca çocuğum olmadı”

Evliliğinin 3’üncü yılında ilk çocuğunun olduğunu ve sağlıklı yaşamını anlatan 102 yaşındaki Yaşar, “1947 yılında evlendim. O zamanlar 3 yıl boyunca çocuğum olmadı. 1950 yılında ilk çocuğum oldu. 3 oğlum, 2 kızım var. Hepsini evlendirdim, hepsi iş sahibi oldu. Torunumun torunu oldu. Torunlarımın toplamı 50’yi geçer. 102 yaşındayım çok şükür halime. Hiç alkol kullanmadım, sigara içmedim ve her zaman çalıştım. Eskiye göre de yaşam şimdi daha güzel. Sebebi de benim tarlam vardı bulunduğumuz yere 5 kilometre. Oraya öküz ile çift sürmeye giderdim. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi at bile yok, traktör ile gidiliyor 2 saatte sürüp geliyorlar. Hatta kendi de gitmiyor bir eleman tutuyor o hallediyor işleri” şeklinde konuştu.

“Adnan Menderes gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zorluklara rağmen çalışıyor”

Hasan Yaşar, dönemin Başbakanı Adnan Menderes gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çalıştığını anlatarak, “Adnan Menderes hiç başbakan gibi değildi vatandaş gibi halkın arasındaydı. Beraber oturduk, çay, kahve içtik. Sürekli beraberdik. Celal Bayar da o şekilde ikisi de halk adamıydı. Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde halkın içinde. O günün şartlarına göre, şimdinin şartları daha zor. Sürekli uğraşıyor, zorluklara rağmen çalışıyor. Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.