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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var"

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz"

-"Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız"

-"Önümüzdeki sorunları çözerek Cumhuriyetimizin 2. asırda hak ettiği yere çıkaracağız"

-"Türkiye onca sıkıntıya rağmen hepsinin üstesinden gelecek kudrete sahip bir ülkedir"

12 Şub 2024 - 21:05 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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