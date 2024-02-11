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Bu evi görenler bir daha bakıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu evi görenler bir daha bakıyor. Ön cepheden bakıldığında tam bir yapı görenler yan tarafa geçilince sanki iki boyutlu kağıt yaprağı gibi görünen bina şaşırtıyor.

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Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi, Hamdibey Caddesindeki bu ilginç görünümlü bina özellikle sosyal medyada son haliyle dikkatleri çekti. Daha önce başka binalar tarafından ilginç mimarisi gizlenen bina etrafındaki binaların yıkılmasıyla vatandaşların ilgi oldağı haline geldi. Karşıdan bakıldığında büyük bir bina gibi görünen yapı bir kenarından bakıldığına ise adeta 2 boyutlu Film Set evleri gibi bir görüntü veriyor.

Bu ilgin yapıyı fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan Edremit Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Kubilay Saygın Öztürk “Şimdi bu bina Edremit’teki örneklerden sadece bir tanesi. Ben geçenlerde buraya bir taziye için geldiğimde dikkatimi çekti. Önden baktığımızda burada gayet mütekamil bir bina olduğunu sanıyorduk ama geçince baktım siz de şimdi görüyorsunuz. Burasının meğer kenarı bir üçgenmiş muhtemelen vaktiyle buraya inşaat izni verilirken arazi konusundaki anlaşmazlıklar halledilememiş ama tapuya göre böyle bir inşaat izni verilmiş. İnşaatın bir kare tarafı var. Bir de üçgen tarafı var. Şimdi arkadaki bina yıkılmış, muhtemelen müteeahhit bir arkadaş orayı almış bir şeyler yapmak istiyor. Açıklık olunca da baktık burada geometrik manada yamuk bir bina var. Çok çok kenarlı bir bina var.” Dedi.

Bölgenin acilen bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Öztürk “Şimdi bu bölge eskiden kalan işte kerpiç ahşap binaların yerine betonarme yeni binaların yapıldığı ve müteahhit marifetiyle kentsel dönüşümün resen sağlandığı bir bölge. Yani burayı yerel belediyenin Ankara’nın da desteğini almak suretiyle yeniden planlamasında ve ona göre bir kentsel dönüşüm çabasına girmesinde fayda var.”dedi.

11 Şub 2024 - 22:22 İHA Balikesir- Yaşam

Mahreç  İha

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