Depremin gölgesinde bağımsızlık coşkusu
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü dönümü dolayısıyla fener alayı etkinliği düzenlendi.
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kuruluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında şehir protokolü ve vatandaşların katılımı ile fener alayı organizasyonu ile devam etti.
Binlerce vatandaş, ellerinde Ay Yıldızlı Türk Bayrakları ile sokaklara inerek hüzünlü de olsa bağımsızlık ateşine ortak oldu.
Alparslan Türkeş Bulvarında gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eden etkinlik Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde son buldu.
Etkinliğe katılan Ertuğrul Koca, “Geçen sene Kahramanmaraş’ın kurtuluşunu kutlayamamıştık. Bu sene yapılıyor içimizde acı olsa da biraz mutluluk var. Acının tatlı tebessümü diyelim buna” dedi.
Bir diğer vatandaş Sait Taşdemir, “Her ne kadar içimiz yansa da hayatın bir gerçeği var. Mecburen hayata tutunmak durumundayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kalanlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Zor günler atlattık Allah bu tarz felaketleri bir daha yaşatmasın. Buruk da olsa bu bayramı şehitlerimizle birlikte anmak istiyoruz” diye konuştu.
Ahmet Taş ise, “Geçen sene depremden dolayı bayramı yapamamıştık, bu sene buruk geçiyor. Bu vatan için bu ülke için hepsi çok şeyler yaptılar. Allah bütün ceddimize rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.
11 Şub 2024 - 21:48 İHA Kahramanmaraş- Güncel
Mahreç İha
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