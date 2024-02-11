Efsane Vali Yazıcıoğlu’nun makam aracını yıllar sonra ‘Hatıran Yeter’ şarkısı eşliğinde Vali Aydoğdu kullandı
Adı ‘Efsane Vali’ olarak anılan ve 1991-1999 tarihleri arasında Erzincan Valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı makam otomobili yıllar sonra Vali Hamza Aydoğdu’nun direksiyona geçmesiyle, Ferdi Tayfur’un seslendirdiği ‘Hatıran Yeter’ şarkısı eşliğinde Erzincan trafiğinde yol kat etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan eski Valilerinden Recep Yazıcıoğlu’nun makam aracıyla şehirde gezerek, Cumartesi Pazarı’nı ve Demirciler Sitesi’ni ziyaret etti. Adı ‘Efsane Vali’ olarak anılan, 1991-1999 tarihleri arasında Erzincan Valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı makam otomobilinin direksiyonu geçen Vali Aydoğdu, araçta Ferdi Tayfur’un seslendirdiği ‘Hatıran Yeter’ şarkısını dinledi. Vali Aydoğdu’ya araç içerisinde Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Gençlik Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu eşlik etti.
Vali Aydoğdu, “Bu arabanın hatırası yeter” dedi.
Vali Aydoğdu, otomobille şehir turunun ardından pazarda alışveriş yapanlarla ve pazar esnafıyla hasbihalde bulunarak bereketli kazançlar diledi. Daha sonra Demirciler Sitesi ve bakır imalatı ile uğraşan esnafı ziyaret eden Vali Aydoğdu, sektörün talep ve sorunları hakkında istişarelerde bulundu.
Öte yandan ‘Efsane Vali’ olarak anılan Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003’te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi Aydın’ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003’te toprağa verildi.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
KİRALIK DAİRE
ŞAHİN TEPESİNDE AYNI APARTMANDA KİRALIK UYGUN FİYATLI 2 ADET DAİREİMRAN ZEDELİ̇
SATILIK ÜÇ KATLI EV
SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...OĞUZ ŞAHİ̇N
EV İŞLERİNDE YARDIMCI BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Elbistan Osmanlı Konutlarında bulunan evimizde iki haftada bir hafta içi herhangi bir gün olabilir yarım günlüğüne, bazen de tam günlüğüne gelip temiz...
DEVREN SATILIK GÜZELLİK SALONU
Halit Solak / SATILIK ARSA
Kızılcaoba Mahallesi Dulkadiroglu Caddesi Cadde Üzeri, Orman İşletme Yakını, Ticari Alan 268 / 82.parsel 384 metrekare Fiyatı 4.800.000 TLHALİT SOLAK...0536 525 99 22.