Sobaya yanlışlıkla dökülen benzin iş yerini küle çevirdi

Olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi A.Y. parça malzeme almak için sanayi sitesine gittiği esnada kapıyı açık gören M.Y ve Ş.D. isimli iki müşteri geldi. Müşteriler, iş yerindeki sönmüş olan sobayı yakmak için yağ yerine benzin dökünce iş yeri bir anda alev aldı. Şahıslardan M.Y.‘nin pantolonu tutuştu. Yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.Y. aldığı haber üzerine geldiği işyerindeki yangını görünce şoka girdi. İş yerinde 1 milyon liradan fazla zararın olduğu tahmin ediliyor.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.