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Bakan Uraloğlu: ''2002 yılından bu yana 250 milyar dolarlık bir yatırım yaptık''

Bakan Uraloğlu: ''2002 yılından bu yana 250 milyar dolarlık bir yatırım yaptık''

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Bakan Uraloğlu: ''2002 yılından bu yana 250 milyar dolarlık bir yatırım yaptık''

10 Şub 2024 - 15:33 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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