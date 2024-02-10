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Kayaların usta tırmanıcıları sürü halinde görüntülendi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde genç bir fotoğrafçı Anadolu yaban keçilerini dron ile görüntüledi.

Kayaların usta tırmanıcıları sürü halinde görüntülendi
Kayaların usta tırmanıcıları sürü halinde görüntülendi
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 17 yaşında ki Doğu Efe Alpayar, tatilini doğa gezileri yaparak değerlendiriyor. Saklı kalmış doğal ortamlarda yürümeyi seven Alpayar, teknolojiden de yaralanmayı unutmuyor. Şarkışla ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında babası ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Alpayar, dağın zirvesinde yaban keçisi sürüsü olduğunu fark etti. Keçileri görüntülemek isteyen Alpayar, babası ile birlikte dron kullanarak keçileri kayıt altına aldı. Dron ile kayıt altına aldığı Anadolu yaban keçilerinin sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen Alpayar, avcıların böylesi canlılara karşı daha hassas olmalarını gerektiğini belirtti.

“Bu keçileri doğal ortamında görüntülemek bizim için büyük başarı oldu”

Dron ile keçileri görüntülediğini belirten Doğu Efe Alpayar, “Babamla birlikte tatilimi, doğa gezileri yaparak geçirmek istedim. Burada yürüyüş yaparken dağ keçilerini görüntüledik. Bu keçileri doğal ortamında görüntülemek bizim için büyük başarı oldu. Böylelikle Şarkışla’nın doğal ortamını keşfetmeye başlamış oldum. Yaban keçilerini görüntüledim ve vaşakta görüntülemek istiyorum. Keçileri görüntülemek benim için büyük zevk oldu. Ayrıca keçiler sürü halindeydi, yaklaşık 15 tane keçi vardı. Şarkışla’nın doğal ortamının bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum. Gezilerime devam ederek daha çok hayvan görüntülemek istiyorum. Dağ keçileri dağın zirvesindeydi onları çekebilmek için dron kaldırdık. Sürü halindeydiler ve 15 tane kadar keçi vardı. Doğada böyle canlıları görmek benim gibi her insanı mutlu eder diye düşünüyorum ayrıca avcılarda bu tür hayvanlara karşı hassas davranmalarını istiyorum” dedi.

# keçi, Dron, Doğu Efe Alpayar, Anadolu yaban keçileri

10 Şub 2024 - 11:37 İHA Sivas- Güncel

Mahreç  İha

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