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Tarihi köprü depremlere meydan okuyor

Depremlerde zarar görmeyen tarihi Cendere Köprüsü ve muhteşem manzarası dron ile görüntülendi.

Tarihi köprü depremlere meydan okuyor
Tarihi köprü depremlere meydan okuyor
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda yapı yıkıldı. Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Cendere çayı üzerindeki Roma dönemine ait Cendere Köprüsü ise ayakta kalmayı başaran nadir yapılardan biri oldu. Kahta ilçesi ile Sincik ilçelerini birbirine bağlayan Cendere çayı üzerinde bir gerdanlığı andıran Cendere Köprüsü, dünyanın hâlen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak biliniyor.

Tarihi köprü depremlere meydan okuyor
Tarihi köprü depremlere meydan okuyor
Tarihi köprü depremlere meydan okuyor
Tarihi köprü depremlere meydan okuyor
Tarihi köprü depremlere meydan okuyor

Tarihi köprü, Adıyaman’a 55 kilometre mesafede bulunuyor. Bugün Eskikale olarak bilinen bir antik yerleşim bölgesinde bulunan tarihi köprü Antik Roma mimarisinin anıtsal bir örneği. Biri ana kemer ve biri tahliye kemeri olmak üzere iki kemerden oluşan köprü her biri tonlarca ağırlıkta olan düzgün kesme taşlardan yapılı. 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan köprünün en ilginç mimari özelliği harç kullanılmadan yapılmış olması. Köprü, her iki tarafından rampa biçiminde yükselerek orta kısımda birleşiyor. Bu özellik köprünün hem statik olarak dayanıklılığını artırıyor hem de anıtsal bir görünüm kazandırıyor. Köprünün güneydeki girişin her iki tarafında birer adet korint düzeninde sütun bulunuyor.

Üzerinde yer alan kitabelerden birinin köprüyü yaptıran İmparator Septimius Severus, diğerinin ise eşi Julia Domna adına dikildiği anlaşılıyor. Kuzeydeki girişin bir tarafında bulunan sütun üzerindeki kitabe ise bu sütunun oğulları Caracalla adına dikildiğini gösteriyor. Cendere Köprüsü’nün, yapımından sonra Roma Dönemi’nde değişik zamanlarda onarım gördüğü, köprünün korkuluk kısmında yer alan yazılardan anlaşılıyor.

Yüksek kanyonların arısından Nemrut Dağı’na doğru akan Cendere çayının muhteşem doğası ve tarihi Cendere Köprüsü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kahta’dan Sincik’e geçerken ilgiyle izlediği tarihi köprü, havadan görüntülendi.

09 Şub 2024 - 10:36 İHA Adiyaman- Çevre

Mahreç  İha

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