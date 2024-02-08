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Bakan Yerlikaya'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Bakan Yerlikaya'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

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Bakan Yerlikaya'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

08 Şub 2024 - 22:06 AA Ankara- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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