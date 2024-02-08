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Elazığ’da ilginç bulut görüntüsü: ’Sirrokümülüs’leri görenler bir kez daha baktı

Elazığ’da yüksek bulut tipi olan sirrokümülüs görüntülendi. Bulutlar, buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici görüntüler oluşturdu.

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Elazığ’da vatandaşlar sirrokümülüslerle güne uyandı. Gökyüzünde yaşanan doğa olayının görsel şölenini gören bazı vatandaşlar ellerine cep telefonlarını alarak bulutları çekti. Bulutların görsel şölen oluşturduğunu belirten vatandaşlar, bu görüntüye her zaman denk gelmediklerini belirtti.

Sirrokümülüs, yüksek seviyede bulunan bir bulut tipi olarak tanımlanıyor. Bir katman halinde yayılmış ince, beyaz parçacıklar şeklindeki bulutlar, genellikle buğday tanesi veya küçük dalgacıklar halinde, birbirine bağlı ya da ayrık genellikle düzenli bir desen oluşturacak şekilde diziliyor.

Elazığ’da ilginç bulut görüntüsü: ’Sirrokümülüs’leri görenler bir kez daha baktı
Elazığ’da ilginç bulut görüntüsü: ’Sirrokümülüs’leri görenler bir kez daha baktı

08 Şub 2024 - 13:40 İHA Elaziğ- Çevre

Mahreç  İha

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