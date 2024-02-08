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Elazığ’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Üniversite Mahallesi’nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

08 Şub 2024 - 11:01 İHA Elaziğ- Asayiş

Mahreç  İha

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