Borçka’da selin gelişi kameraya böyle yansıdı
Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen sel anı kameraya yansıdı. Miraç Kandili için camide bulunan cemaatin zor anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi’ndeki selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Taşan dere, Yeniyol Camisi ve etrafını saniyeler içinde doldurdu. Miraç Kandili programı nedeniyle camide bulunan cemaat bir süre mahsur kaldı. Caminin girişinin sularla kaplanması nedeniyle belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla cemaati camdan kurtararak güvenli alana taşıdı.
O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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