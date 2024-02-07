- G:

Borçka’da selin gelişi kameraya böyle yansıdı

Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen sel anı kameraya yansıdı. Miraç Kandili için camide bulunan cemaatin zor anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Borçka’da selin gelişi kameraya böyle yansıdı
Borçka’da selin gelişi kameraya böyle yansıdı
+1
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi’ndeki selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Taşan dere, Yeniyol Camisi ve etrafını saniyeler içinde doldurdu. Miraç Kandili programı nedeniyle camide bulunan cemaat bir süre mahsur kaldı. Caminin girişinin sularla kaplanması nedeniyle belediye ekipleri iş makinesi yardımıyla cemaati camdan kurtararak güvenli alana taşıdı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

07 Şub 2024 - 15:51 İHA Artvin- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Resmi İlandır mask
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Borçka’da selin gelişi kameraya böyle yansıdı mask
Borçka’da selin gelişi kameraya böyle yansıdı
Hayalet ağı temizlemek için dalış yaptılar, gemi batığı keşfettiler mask
Hayalet ağı temizlemek için dalış yaptılar, gemi batığı keşfettiler
MİT tarafından çökertilen DEAŞ‘ın Horasan hücresine mensup 10 terörist tutuklandı mask
MİT tarafından çökertilen DEAŞ‘ın Horasan hücresine mensup 10 terörist tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Miraç Kandili idrak edildi mask
Kahramanmaraş'ta Miraç Kandili idrak edildi
İtfaiye ekipleri, 6 şubat depremini anlatırken duygulandı mask
İtfaiye ekipleri, 6 şubat depremini anlatırken duygulandı
Depremzedeler yıkılan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda ölen yakınlarını andı mask
Depremzedeler yıkılan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda ölen yakınlarını andı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL