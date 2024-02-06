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Kahramanmaraş'ta Miraç Kandili idrak edildi

Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü ile aynı güne gelen Miraç Kandili, Abdülhamit Han Cami’nde dualarla yad edildi.

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Bu sene asrın felaketiyle aynı güne denk gelen Miraç Kandili için Kahramanmaraşlı depremzedeler Abdülhamit Han Cami’ne akın etti. Caminin alt ve üst katları tamamen dolarken vatandaşlar yatsı namazını bahçede eda etti. Miraç Kandili dualarla idrak edilip eller semaya açıldı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Şeref Köşker, “6 Şubat depremlerini yaşadık bu tür afetleri Allah hiçbir insanlara Müslümanlara da yaşatmasın. Mübarek kandili kutluyorum. Hüzünlüyüz kayıplarımız var. Müslümanın imtihanı da budur sınanıyoruz” dedi.

Muharrem Dilipak isimli başka bir depremzede ise İsrail’in Filistin’e saldırılarının son bulmasını istedi.

06 Şub 2024 - 22:01 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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