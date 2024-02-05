Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından kayda alınan görüntülerde felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde 11 il etkilendi. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüzbinlerce konut ve iş yeri hasar aldı. Depremin yıl dönümünde kentin beşik gibi sallandığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Saatler 04:17’yi gösterdiğinde Müftülük Meydanı, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, Valilik Meydanı, Trabzon caddesi, Namık Kemal Kavşağı’nda güvenlik ve KGYS kameraları yaşanan felaketi kaydetti. İki büyük depremin üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ise güvenlik kameraları sarsıntının büyüklüğünü anbean kaydetti.
Görüntülerde sarsıntının başladığı ve hızlandığı, binaların çöktüğü görüldü. Birçok binanın yıkım anı kameralara yansırken, etrafa toz bulutları yayıldı. Görüntülerin devamında ise depremin etkisinin geçmesinin ardından vatandaşların kargaşalar halinde sokaklara indiği görüldü.
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