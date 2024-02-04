Kahramanmaraş’ta tamamlanan 10 bin 337 konut depremzedelere teslim edilecek
6 Şubat'ta depremler sonrası yapımına başlanan ilk etap deprem konutları depremin yıl dönümü 6 Şubat tarihinde teslim edilecek.
Kahramanmaraş’ta, 7 bin 391’i deprem anında olmak üzere yaklaşık 52 bin bina yıkıldı. İl genelinde 112 bin 414 konutun yapılması planlanırken, bunun 82 bin 114’ü kalıcı konut, 30 bin 300’ü ise köy tipi evler oluşturdu.
2023 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan ve ilk etabı oluşturan 10 bin 337 konut, 6 Şubat tarihinde anahtar teslimi yapılacak. Kalan konutların ise rezerv alanları teslim edilirken, önümüzdeki aylarda ihalesinin yapılması ve yapımına başlanması planlanıyor.
Bir yandan da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne yerinde dönüşüm için müracaat eden depremzedeler ise konutlarını kendi yerlerine istedikleri ebatlarda yapabilecekler. Şuana kadar il genelinde müdürlüğü 45 bin kişi yerinde dönüşüm için müracaat etti.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş adeta 6 Şubat tarihine odaklandı. Kalıcı ve köy tipi deprem evleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı büyük bir tören ile depremzedelere teslim edilecek.
Depremzede Aslı Ayyıldız, “Deprem korkunçtu çoğu arkadaşım evsiz kaldı ve hayatını kaybetti. Arkadaşlarımın birçoğu da konteyner kentte kalıyor. Ev sahipleri de kiraları artırdı. Bu nedenle deprem konutlarının bir an önce tamamlanıp teslim edilmesini bekliyorum” diye konuştu.
Depremzede genç ise, “Benim arkadaşlarım konteyner kentte kalıyor ve deprem konutlarının çabucak teslim edilmesini istiyorum” ifadesini kullandı.
04 Şub 2024 - 11:07 İHA Kahramanmaraş- Güncel
Mahreç İha
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
KİRALIK DAİRE
ŞAHİN TEPESİNDE AYNI APARTMANDA KİRALIK UYGUN FİYATLI 2 ADET DAİREİMRAN ZEDELİ̇
SATILIK ÜÇ KATLI EV
SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...OĞUZ ŞAHİ̇N
EV İŞLERİNDE YARDIMCI BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Elbistan Osmanlı Konutlarında bulunan evimizde iki haftada bir hafta içi herhangi bir gün olabilir yarım günlüğüne, bazen de tam günlüğüne gelip temiz...
DEVREN SATILIK GÜZELLİK SALONU
Halit Solak / SATILIK ARSA
Kızılcaoba Mahallesi Dulkadiroglu Caddesi Cadde Üzeri, Orman İşletme Yakını, Ticari Alan 268 / 82.parsel 384 metrekare Fiyatı 4.800.000 TLHALİT SOLAK...0536 525 99 22.